Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 182,35 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 182,35 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 182,54 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 179,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 541.267 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 29,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,039 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 240,57 USD an.

Am 29.10.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -9,97 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 23,27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,412 USD je Boeing-Aktie stehen.

