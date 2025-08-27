DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.467 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Profil
Boeing im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Abend zu

29.08.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Abend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 236,42 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 236,42 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 238,03 USD. Bei 236,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 342.858 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,47 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 242,17 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,33 USD je Aktie generiert. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -1,992 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Boeing BuyUBS AG
12.08.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
