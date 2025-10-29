Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 216,91 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 216,91 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 214,13 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,00 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 684.366 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 11,84 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,71 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -9,97 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 17,84 Mrd. USD eingefahren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -6,895 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

