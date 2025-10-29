DAX24.117 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.956 +0,5%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1662 +0,1%Öl65,20 +1,2%Gold3.995 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Nokia 870737 adidas A1EWWW Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Beyond Meat A2N7XQ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent  Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktienentwicklung

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Nachmittag

29.10.25 16:08 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Nachmittag

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 216,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
185,24 EUR -5,96 EUR -3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 216,91 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 214,13 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,00 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 684.366 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 11,84 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,71 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -9,97 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 17,84 Mrd. USD eingefahren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -6,895 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
15:56Boeing BuyJefferies & Company Inc.
15:46Boeing OutperformBernstein Research
14:36Boeing OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15:56Boeing BuyJefferies & Company Inc.
15:46Boeing OutperformBernstein Research
14:36Boeing OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen