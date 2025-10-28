Boeing Aktie
Marktkap. 145,22 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft des Flugzeugbauers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 255,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 218,98
|Abst. Kursziel*:
16,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 215,99
|Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 264,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|15:56
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|14:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital