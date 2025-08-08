DAX23.391 -1,5%ESt505.386 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.731 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,24 +1,1%Gold3.683 +0,1%
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Blick auf Aktienkurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Dienstagnachmittag ab

16.09.25 16:10 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 4,18 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 4,18 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,16 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,21 GBP. Bisher wurden heute 6.120.638 BP-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,59 GBP je BP-Aktie an.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,448 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

