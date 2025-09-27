BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag schwächer

BP im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 4,42 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,42 GBP ab. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,37 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,37 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 817.390 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 6,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,60 GBP.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,449 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

