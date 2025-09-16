DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.068 +0,7%Nas22.210 -0,6%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,19 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,82 EUR -0,02 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 4,19 GBP ab. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,16 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,22 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.587.732 BP-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 21,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,59 GBP aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP im Vergleich zu 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,448 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

