Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom steigt am Montagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 351,51 USD.

Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 351,51 USD. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 352,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 340,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 566.595 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 386,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 154,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,07 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,95 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 vorlegen. Am 10.12.2026 wird Broadcom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,74 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

