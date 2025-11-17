Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Broadcom am Abend ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 343,33 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 343,33 USD. Bei 352,18 USD erreichte die Broadcom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 340,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.433.818 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (386,46 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 11,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 138,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 148,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 USD.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,95 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.12.2026 wird Broadcom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
