Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag in Rot

So bewegt sich Broadcom

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 341,31 USD.

Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 341,31 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Broadcom-Aktie bis auf 340,85 USD. Bei 343,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 792.112 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 386,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 59,54 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 USD je Broadcom-Aktie aus.

Am 04.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Broadcom möglicherweise am 10.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Broadcom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial