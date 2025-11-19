Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom präsentiert sich am Mittwochabend fester

Blick auf Broadcom-Kurs

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Broadcom legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 348,43 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 348,43 USD zu. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 359,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 340,70 USD. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.144.550 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (386,46 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 10,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,11 USD ab. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 60,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 04.09.2025 vor. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 15,95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Broadcom.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 6,74 USD je Aktie aus.

