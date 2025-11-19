DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1527 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen? NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Blick auf Broadcom-Kurs

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom präsentiert sich am Mittwochabend fester

19.11.25 20:23 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom präsentiert sich am Mittwochabend fester

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Broadcom legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 348,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
303,75 EUR 9,45 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 348,43 USD zu. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 359,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 340,70 USD. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.144.550 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (386,46 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 10,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,11 USD ab. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 60,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 04.09.2025 vor. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 15,95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Broadcom.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 6,74 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen