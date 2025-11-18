Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Dienstagabend nordwärts

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Broadcom. Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Broadcom legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 345,31 USD. Bei 347,95 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 343,20 USD. Bisher wurden heute 2.996.436 Broadcom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 386,46 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 138,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 150,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom-Aktie wird bei 330,00 USD angegeben.

Am 04.09.2025 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 6,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

