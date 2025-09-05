DAX23.740 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Aktie im Blick

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Kursabschlägen

08.09.25 09:25 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 3,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,61 EUR 0,01 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,60 EUR ab. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,60 EUR ein. Bei 3,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 866 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 12,94 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 22,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,080 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 132,67 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,090 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
