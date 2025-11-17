BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 3,27 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3,27 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.707 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 26,65 Prozent zulegen. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,01 Prozent.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 07.11.2025. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,31 Prozent auf 107,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 04.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,015 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

