BYD Aktie News: BYD am Nachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von BYD hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BYD-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ OTC bei 12,30 USD.

Die BYD-Aktie zeigte sich um 15:43 Uhr im NASDAQ OTC-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,30 USD an der Tafel. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 12,45 USD zu. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 12,15 USD ein. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 12,29 USD. Zuletzt wechselten 16.449 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 66,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,37 USD. Dieser Wert wurde am 30.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 18,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 CNY.

Am 31.10.2025 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,65 Prozent auf 213,05 Mrd. HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,85 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 31.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,17 CNY je BYD-Aktie belaufen.

