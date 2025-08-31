CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE steigt am Montagnachmittag

CANCOM SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 23,50 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 15:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 23,50 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 18.898 Stück.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 25,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 13,62 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 393,24 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

