CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 23,45 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 23,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.996 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 34,97 Prozent Luft nach oben. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 15,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,80 EUR.

Am 13.05.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ebenfalls ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,09 EUR im Jahr 2025 aus.

