CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Montagvormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 24,95 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 24,95 EUR. Bei 24,95 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,85 EUR. Zuletzt wechselten 801 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 21,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 22,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 28,80 EUR.

Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 423,93 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.03.2027 dürfte CANCOM SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,859 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

