CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Kurs der CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 27,02 EUR abwärts.

Um 09:00 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 27,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 27,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 577 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 20,53 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Abschläge von 21,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 30,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu