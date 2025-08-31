Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Dienstagmittag ab

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 43,68 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 43,68 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 43,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.416 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 41,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,39 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,75 EUR je Aktie aus.

