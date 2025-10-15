Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 45,80 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 45,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,02 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,78 EUR. Zuletzt wechselten 2.155 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 36,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 11,53 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,74 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

