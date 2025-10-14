Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 44,98 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 44,98 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,86 EUR nach. Bei 45,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 23.786 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,65 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 9,92 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 55,50 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,74 EUR fest.

