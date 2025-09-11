DAX23.391 -1,5%ESt505.386 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.731 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,24 +1,1%Gold3.683 +0,1%
Carl Zeiss Meditec im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagnachmittag behauptet

16.09.25 16:10 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagnachmittag behauptet

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 42,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,12 EUR -0,08 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 15:50 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 43,52 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,56 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,80 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.965 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Gewinne von 68,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,52 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 5,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
