Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 42,22 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,1 Prozent auf 42,22 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,08 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.508 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Gewinne von 71,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Abschläge von 2,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,696 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,39 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,77 EUR im Jahr 2025 aus.

