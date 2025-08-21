DAX24.329 +0,2%ESt505.483 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Kurs der Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag mit Aufschlag

22.08.25 12:05 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 42,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,82 EUR 0,64 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 42,76 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,86 EUR aus. Bei 42,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.273 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 72,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,85 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,00 EUR ab. Mit Abgaben von 4,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,696 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,39 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,73 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
