Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco schiebt sich am Abend vor
Die Aktie von Cisco zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 67,94 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 20:07 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 68,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.905.412 Cisco-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,55 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 6,79 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,86 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,56 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Analysten bewerten die Cisco-Aktie im Durchschnitt mit 70,00 USD.
Cisco ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Cisco-Aktie.
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'
Cisco-Aktie profitiert: Cisco übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick
