Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Cisco zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 70,41 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 70,41 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 70,81 USD. Bei 70,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 650.903 Cisco-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,05 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 35,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,67 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.
Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
