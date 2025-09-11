Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Cisco. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 66,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,2 Prozent auf 66,22 USD. Das bisherige Tagestief markierte Cisco-Aktie bei 66,14 USD. Mit einem Wert von 66,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.209.491 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 72,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 9,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 48,86 USD erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,05 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'