Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Cisco zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 67,46 USD.
Die Cisco-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 67,46 USD. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,49 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 66,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 579.877 Cisco-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,55 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 7,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 22,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,62 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 USD aus.
Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13,64 Mrd. USD eingefahren.
Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
