Aktienkurs aktuell

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagnachmittag fester

23.10.25 16:08 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 70,85 USD.

Cisco Inc.
61,46 EUR 0,75 EUR 1,24%
Um 15:53 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 70,85 USD nach oben. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,97 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 537.727 Cisco-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD an. Mit einem Zuwachs von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 35,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

