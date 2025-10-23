Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tendiert am Abend tiefer

Cisco im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Der Cisco-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 70,48 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 70,48 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 70,46 USD. Bei 70,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.772.663 Cisco-Aktien.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 72,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 26,06 Prozent sinken.

Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Cisco-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Am 13.08.2025 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,04 USD je Cisco-Aktie.

