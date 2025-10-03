DAX24.348 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.348 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.868 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
Notierung im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag freundlich

03.10.25 16:10 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 66,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
56,62 EUR 0,38 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 66,51 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,64 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,05 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 321.167 Aktien.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,86 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,67 USD.

Am 22.07.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 12,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent gesteigert.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Analysten sehen für Coca-Cola-Aktie Luft nach oben

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr verloren

