Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 68,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 68,42 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,00 USD. Bisher wurden heute 389.775 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 8,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 79,00 USD.

Am 22.07.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,72 Mrd. USD im Vergleich zu 12,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

