Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 66,20 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 66,80 USD. Bei 66,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 1.149.759 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,67 USD an.

Am 22.07.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 12,72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

