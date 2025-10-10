Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend höher

Kurs der Coca-Cola

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 66,95 USD.

Das Papier von Coca-Cola legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 66,95 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 67,39 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,52 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 1.383.524 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 11,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 9,46 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,67 USD.

Coca-Cola gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 12,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

