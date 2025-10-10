DAX24.610 ±0,0%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.082 +0,3%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1574 +0,1%Öl63,56 -2,6%Gold3.987 +0,3%
Aktienentwicklung

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

10.10.25 16:09 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 66,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
57,84 EUR 0,41 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 66,68 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 66,75 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,52 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 361.518 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 11,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 9,10 Prozent wieder erreichen.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

