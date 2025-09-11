Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Abend auf rotem Terrain

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 67,09 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 67,09 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,94 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 1.734.346 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,87 Prozent hinzugewinnen. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD ab. Mit einem Kursverlust von 9,65 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 22.07.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 12,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

