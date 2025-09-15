Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag im Minus

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 66,12 USD.

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 66,12 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,08 USD. Bei 66,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 493.796 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,49 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht