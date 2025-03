Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 68,77 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 68,77 USD. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,58 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 69,97 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.543.627 Coca-Cola-Aktien.

Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 6,91 Prozent zulegen. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,01 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 72,50 USD angegeben.

Am 11.02.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q1 2025 wird am 28.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,96 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag mit Kursplus

Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Start

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren verdient