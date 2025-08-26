DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.588 +0,4%Nas21.576 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1632 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Coca-Cola im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochabend nahezu unbewegt

27.08.25 20:24 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochabend nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Coca-Cola. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 68,70 USD.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 20:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 68,70 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,85 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 68,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,74 USD. Zuletzt wechselten 905.726 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 7,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 60,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Mit Abgaben von 11,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,03 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

