Aktie im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verbilligt sich am Nachmittag

31.10.25 16:08 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 68,58 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
59,68 EUR -0,08 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 68,58 USD. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 67,91 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 714.350 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,67 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient

Coca-Cola-Aktie: Warnstreik in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

In eigener Sache

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com

