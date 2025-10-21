Coca-Cola Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide gewesen, schrieb Andrea Teixeira an Dienstagabend. Der Softdrinkhersteller habe trotz vorsichtiger Signale im Quartalsverlauf auch die Jahresziele bestätigt und bleibe Klassenbester unter den Konsumkonzernen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
