Coca-Cola Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

15:26 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Unter den großen Anbietern von Gütern des täglichen Bedarfs dürfte Coca-Cola mit der Quartalsbilanz zum Klassenbesten avancieren, schrieb Andrea Teixeira in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Getränkehersteller liefere konstante Wachstumszahlen, die die Investoren suchten./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 79,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 68,44		 Abst. Kursziel*:
15,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 70,90		 Abst. Kursziel aktuell:
11,42%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 78,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

15:26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Coca-Cola Buy UBS AG
22.09.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

dpa-afx Zuckerfreie Getränke gefragt Coca-Cola-Aktie profitiert: Erwartungen in Q3 deutlich übertroffen Coca-Cola-Aktie profitiert: Erwartungen in Q3 deutlich übertroffen
TraderFox Effizienter, vielfältiger & profitabler: Coca-Cola überzeugt im 3. Quartal 2025
finanzen.net Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Börse New York: Dow Jones klettert zum Handelsende
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Abend im Aufwind
finanzen.net Börse New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester
dpa-afx Coca-Cola-Aktie wenig verändert: Warnstreik im Norden
finanzen.net Börse New York in Grün: Dow Jones im Aufwind
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola
Business Times Coca-Cola tops quarterly revenue estimates on steady soda demand
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Tesla, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, RTX and IBM
Benzinga Why Coca-Cola Just Sold Most Of Its Africa Bottling Empire
Benzinga Why Coca-Cola Just Sold Most Of Its Africa Bottling Empire
Financial Times Coca-Cola sells African bottling stake in $2.6bn deal
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Jones, Nasdaq Futures Inch Lower— Netflix, Coca-Cola And RTX Corp In Focus
RTE.ie Coca-Cola HBC bolsters African bottling operations
Benzinga Coca-Cola, Netflix And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday
