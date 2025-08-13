Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit KursVerlusten

DAX24.340 +0,6%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,70 -1,8%Dow44.797 -0,3%Nas21.714 ±0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.344 -0,3%
14.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 326,26 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 326,26 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 317,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 320,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 563.383 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 142,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 56,30 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Coinbase im Jahr 2025 7,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

