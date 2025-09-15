DAX23.368 -1,6%ESt505.383 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.332 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gibt am Dienstagnachmittag nach

16.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 325,00 USD ab.

Die Coinbase-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 325,00 USD abwärts. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 324,14 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 332,25 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 464.912 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 26,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 31.07.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

