Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 32,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 32,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 417.270 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 57,54 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,956 EUR je Commerzbank-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,12 EUR an.

Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

