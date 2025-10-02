Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 32,36 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 32,36 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,31 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 849.435 Commerzbank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,67 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 132,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,956 EUR je Commerzbank-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,12 EUR.

Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

