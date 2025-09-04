Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 33,06 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 33,06 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 33,33 EUR. Bei 32,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.508.577 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 164,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,84 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Am 05.11.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Aktie aus.

