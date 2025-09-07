DAX23.740 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
So bewegt sich Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Vormittag zu

08.09.25 09:24 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 32,73 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 32,73 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 32,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,81 EUR. Zuletzt wechselten 77.406 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 17,32 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 61,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,84 EUR.

Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

