Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 32,33 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 32,47 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,47 EUR. Zuletzt wechselten 75.983 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 18,78 Prozent Luft nach oben. Bei 13,90 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,01 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,956 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

